Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

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65 милиона повече в бюджета за издръжка на ВСС било "техническа грешка":

ВСС - техническа грешка,

КЕВР - техническа грешка,

АЯР - техническа грешка.

Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП Асен Василев, след като по-рано днес финансовият министър Гълъб Донев обясни, че увеличеният бюджет на ВСС и вдигане на заплати на шефове в КЕВР и АЯР било "техническа грешка", пише факти.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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