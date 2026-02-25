Асен Василев: МРРБ да пусне проверка за анексите с 800 млн.евро и ако има нарушения, директно в прокуратурата

Редактор: Недко Петров

Над 800 милиона евро Министерство на регионалното развитие през АПИ е подписало като анекси към договорите за текущ ремонт и поддръжка. Това означава, че ние ще плащаме 50% по-високи цени за поддръжка за същата дейност на договори, които са сключени през 2024 и 2025 година.

Това каза в „Твоят ден“ лидерът на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Мотивите са, че им се били вдигнали раходите и имали някакъв доклад. Те обаче са длъжни по този договор следващите три години да изпълняват задълженията си на същите цени. 800 милиона евро са осем пъти повече, отколкото са заплатите на младите лекари, акушерки, медицински сестри и всички медицински специалисти. Това са парите за увеличението на заплатите им за една година, и те останаха без увеличение, продължи Асен Василев.

Изискали сме с писмо документ от МРРБ. Те трябва да пуснат вътрешна проверка и проверка на Агенция „Държавна финансова инспекция“, и ако има нарушения директно да ходи в прокуратурата. Междувременно да се види дали може да бъде върнат подписа и да бъде разтрогнат този анекс, каза още по Нова Нюз Василев.

