Асен Василев: Можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от 4 милиарда лева

Преди малко Борисов каза, че дефицитът в бюджета може да стигне 8%, ако падне правителството, всъщност може да стигне 8%, ако не падне правителството. За юли можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. Когато аз бях министър - дефицит нямаше, имаше излишък.

Това да имаш дефицит 2% от юли означава, че ще е много трудно, дори невъзможно да се вместим в 3% рамка. Дългът, изтеглен към момента, е 18 хил. лв. Това заяви Асен Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".



Думите на Василев са в отговор на изказването от по-рано днес на Бойко Борисов, който заяви, че "ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре - т.е. да не мине вотът на недоверие, ни очаква ужасно приемане на Бюджет".



"Това, което в момента виждаме по отношение на ВМЗ е, че имаме желание за инвестиция с европейски средства. Въпрос на управлението на България е тази инвестиция да се случи по най-добрия начин за страната ни и при най-добрите условия. Нямаме детайли по търговските преговори, не е и наша работа. Вероятно преди да се случи инвестицията, ще искаме да видим всички параметри", коментира Василев.

