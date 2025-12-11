Асен Василев: Народът натисна бутона на това управление и викна: "Оставка!"

Снимка: Булфото

В кулоарите на парламента съпредседателите на "Продължаваме промяната" Асен Василев и Николай Денков остро разкритикуваха управляващото мнозинство заради начина, по който в Народното събрание бяха внесени бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Според тях проектите са вкарани пряко в пленарната зала, без да бъдат разгледани от съответните ресорни комисии - социалната и здравната. Василев отправи и персонален апел към Кирил Добрев от БСП, като направи историческа препратка към 1997 година, предава БНР.

"Безобразията продължават в момента. В момента в зала е вкаран бюджетът за Държавното обществено осигуряване, без да е минал през социална комисия, която по принцип е основната комисия, която разглежда всичко свързано с общественото осигуряване. В момента в зала е вкаран бюджетът за Националната здравноосигурителна каса, без да е минал здравна комисия.

Само бюджетна комисия е разгледала тези бюджети, нито социална комисия ги е разгледала, нито здравна комисия ги е разгледала, а те са вкарани в зала. Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата".

Василев подчерта, че "българският народ е натиснал бутона на това управление и е извикал: "Оставка!":

От своя страна Денков коментира:

"Вчера беше ясно казано на ИТН, че всичките лъжи, които изговориха за това правителства, са разбрани и чути са и те излъгаха своите избиратели. Аз днеска искам да се обърна към един човек в БСП. Това е Кирил Добрев. Февруари 1997 година - на моите години аз помня много добре какво беше тогава - говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война и тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре с подкрепата на това правителство".

