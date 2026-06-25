Асен Василев: Огромна лъжа е написана в Бюджет 2026, той е самоубийствен

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Огромна лъжа е написана в Бюджет 2026 и тя лъсва, когато се видят числата, той е в противоречие на Закона за публичните финанси.

Това заяви в ефира на БНР лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, депутат от ПГ на ПП, финансов министър в правителствата на Кирил Петков и Николай Денков, съавтор на бюджетите за 2022, 2023 и 2024 г.

"Тази лъжа казва, че те изкуствено са си измислили това с "дупката" в бюджета, за да могат да оправдаят 3,5 млрд. евро на един обръч от фирми в строителството и енергетиката. ... Вероятно ще дерогират тази разпоредба на Закона за публичните финанси, така че юридически да не бъде оспорван, но политически той е абсолютно самоубийствен, не ми е ясно защо сами са се вкарали в този грозен начин".

По думите му Бюджет 2026 на кабинета "Радев" е по-скандален от този на кабинета "Желязков":

"Това, което се вижда в този бюджет, е много просто - замразени са всички социални плащания, минималната заплата е замразена на нивата от 2026 г. до приемането на нов механизъм за нейното изчисляване. Дефицитът се появява по две пера. Първото е издръжката на държавната администрация - вода, кафе, тоалетна хартия, ремонти, нови коли - се увеличава с 1,5 млрд. евро, т.е. с 35% - само това е 1% от БВП. Второто нещо е - вдигат се драматично капиталовите разходи до 9,3 млрд. евро, при условие, че миналата година, с цялото харчене, което беше, са похарчени 5,8 млрд. евро. Тези две пера, ако се коригират, отиваме на дефицит от 1,7%, а не на 5,7%".

Този бюджет слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и фирмите в енергетиката, обобщи той.

Борисовият модел на джипката се заменя с модел на самолета при Радев, връща се абсолютно непрозрачно финансиране на общините, коментира лидерът на ПП и обясни:

"Общинската програма се прекратява в настоящия ѝ вид - да е прегледно написана в бюджета - и се връща моделът, който познаваме от времената на ГЕРБ, т.е. регионалният министър предлага, а МС решава с постановление коя община какво ще получи и дали ще получи. Това е заложеният модел в този бюджет".

Асен Василев подчерта, че Бюджет 2026 е разчетен при параметри отпреди войната в Иран и при инфлация от 4,3%, "а вече сме доста над това и ще бъдем доста над това средно за годината":

"Проблем е, че няма антикризисен пакет в този бюджет. Няма и буфери в агрохранителната верига. Друг проблем е, че се харчат едни пари, без да е ясно къде ще отидат".

ПП няма да подкрепи мярката с максималния осигурителен доход, както е предложена, защото не се вдигат правата, а се вдигат само задълженията.

"Пак се създават две групи държавни служители - държавни и по-държавни. Ако се прилага мярката сами да си плащат осигуровките, трябва да е за всички държавни служители, а не да се вадят МВР и военните", посочи още той.

Редактор "Екип на Петел",

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