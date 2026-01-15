Асен Василев: Остана само една възможност за честни избори

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Лидерът на „Продължаваме промяната“ направи остър коментар в ефира. Асен Василев изригна, след като предложеният от тях законопроект за гласуване с машини, които разпечатват с протокол резултатите, бе отхвърлен на извънредно заседание на Правната комисия.

Това е знак от страна на управляващите в момента ГЕРБ, „Новото начало“, БСП и „Има такъв народ“, че искат да продължат да правят изборни измами. Видяхме в Пазарджик, видяхме последните парламентарни избори. Конституционният съд ясно описва всички видове изборни измами и всички от тях бяха свързани с вота на хартия. Нямаше нито един случай проблем с вота на машина, каза Василев.

Единственото, което остава оттук нататък, не само за нас, а и за всички български граждани, които искат честни избори, е да се запишат за наблюдатели. Вече сме събрали над 10 000 човека с подписи. Трябват около 20 000, за да вземем пълно покритие на секциите, плюс в реално време да се гледат камерите във всяка една секция, когато става броенето на вота в края на деня, допълни той.

Оттам това, което направихме в Пазарджик, е да могат по телефон в реално време да се обадят на наши представители и да се вземат мерки, а не Конституционният съд 5-6 месеца по-късно да констатира нарушенията и да се опитва да смята наново, категоричен бе в „Още от деня“ Асен Василев.

