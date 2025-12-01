Асен Василев: Оставката за Даниел Митов! От мирен протест позволи агитки да удрят полицаи

кадър: БНТ

Ето позицията на лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев:

"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на ДПС и към централата на ГЕРБ, където сме в момента. След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори. Имало сблъсък с полицията, в това число използване на сълзотворен газ, доколкото разбрах. Другото нещо, което разбрахме и затова маршрутът на шествието беше променен, е че бул. "Васил Левски", по цялото протежение от Софийския университет до парка на НДК, е без осветление. - Защо? - Трябва да питате МВР. Защото това беше част от маршрута, за да може да дойде шествието тук. Оставено е без осветление и имало агитки по улиците. Така, че това е абсолютно безобразие. Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер, защото той успя от мирен протест и мирно шествие да позволи агитки да удрят полицаи."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!