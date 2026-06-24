Асен Василев: Параметрите на проектобюджета са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета "Желязков

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Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“.

Това мнение изрази председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев във Фейсбук. Припомняме, че по-рано финансовият министър Гълъб Донев представи параметрите на Бюджет 2026.

"Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза", посочи още Василев.

И добави: "През последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа", пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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