реклама

Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение

18.08.2025 / 20:40 0

Булфото

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира последните данни на НСИ за инфлацията в страната. Той направи това с публикация във Фейсбук.

Ето какво написа той:

Последните данни на НСИ от петък за ръста на инфлацията за седемте месеца от началото на годината досега спрямо 2024 година. В края на кабинета Денков инфлацията беше 2%. Сега е над 5%!

Данните ясно показват, че напълно сбърканата икономическа политика на правителството на Борисов и Пеевски:

да вдига административните цени – ток, парно, вода, тол такси… Някои от тях са вдигнати за 6 месеца повече, отколкото за последните 3 години.

да налага диктат над бизнеса с административни мерки, които превръщат Комисията за защита на потребителите и НАП в някакъв нов Комитет по цените, по подобие на този от комунизма.

За съжаление тази политика води до ръст на инфлацията и обедняване. И хората вече го усещат. Постната пица се върна като отмъщение и към гражданите, и към бизнеса.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама