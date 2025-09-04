Асен Василев: Премиерът даже не знае къде са му министрите

кадър ФБ

Необходимите подписи за внасяне на нов вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани. Това каза тази вечер във Варна лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който се присъедини към поредния протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев в ареста, предават от БТА.

Василев посочи, че все още се водят разговори каква ще е конкретната тема на искането за оставката на кабинета. По думите му може да бъдат всички „безобразия, които се случват и това, че де факто държавата не се управлява от Министерския съвет (МС)“. Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски, които са завладели и МС, и абсолютно всички институции, каза Василев. Той изтъкна, че в момента доходите са замразени, а цените скачат - на тока, на водата, на винетките, на тол таксите, дори на домакинските електроуреди. Линията на бедност се вдигна с 20 процента, отново имаме 1,4 милиона души, които на края на месеца ще трябва да избират между хляба и лекарствата, допълни Василев. По думите му броят на тези хора през последните три години е бил драстично намален. „През 2022 година бяхме останали с под 100 000 души под линията на бедност, сега сме обратно на 1,4 милиона“, каза Василев.

Търпението на всички българи се изчерпва от цирковете, които ни се прожектират всеки ден, за да си прикриват кражбите, каза още лидерът на „Продължаваме промяната“. Той припомни, че днес ГЕРБ, „Има такъв народ“, БСП и „ДПС – Ново начало“ са отхвърлили ветото на президента върху закона за разпродаването на държавни имоти. „Скриха списъка с имотите, скриха търговете, сега отхвърлиха ветото и нищо не им пречи да започнат да разпродават. Независимо какво говорят по телевизиите, в парламента правят друго“, посочи Василев.

За ареста на кмета на Варна той каза, че това, което се случва по случая е „абсолютно беззаконие“. Василев припомни, че преди повече от седмица в прокуратурата е внесено искане за промяна на мярката на задържания кмет, което обаче още не е стигнало до съда. Прокуратурата се оправдава, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не им давала документите по случая, обясни Василев. Той бе категоричен, че ако до края на тази седмица държавното обвинение не изпълни законовите си задължения, той и колегите му ще отидат в КПК, ще вземат документите и ще ги занесат до прокуратурата и оттам - до съда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!