Асен Василев: Проектът на бюджет 2026 няма да бъде внесен в срок

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Лидерът на ПП Асен Василев изрази сериозни съмнения, че проектът за държавен бюджет ще бъде внесен в Народното събрание в срок, а той изтича в петък. Според бившия финансов министър, предстоят процедури, които няма да могат да бъдат изпълнени.

В изказване в дебата за повишението на заплащането на младите медици и медицинските сестри, Василев заяви, че самите министри се колебаят каква ще минималната работна заплата в следващия бюджет. Това показва колко е неясен проекта дори и за управляващите.

Асен Василев подчерта, че управляващите не искат да решат проблемите на младите медици със закон, а уж ще даде решение през бюджета на НЗОК, но се усъмни, че това ще се случи реално, а и точно решение няма.

„Не знаете какво ще направите, защото не знаете колко ще струва. Ние го изчислихме вместо вас, болница по болница и става въпрос за 240 милиона”, заяви лидерът на ПП.

