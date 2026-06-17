Асен Василев: Руският патриарх Кирил не е духовник, а г-н Гундяев от КГБ

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Спор в държавата заради санкциите срещу патриарх Кирил

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев твърдо подкрепи налагането на европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, като заяви, че в случая не става въпрос за духовно лице, а за обвързаност с руските тайни служби, съобщават от Novini.bg в публикация от тази сряда. Според партийния лидер действията на Европейския съюз са напълно резонни, а България трябва да запази категоричната си и последователна позиция спрямо Москва, цитира Дунав мост.

Служител на руските служби, а не духовник

По думите на Асен Василев, ако ограничителните мерки са били насочени срещу истински православен духовник, казусът е трябвало да бъде обмислен много по-внимателно. Ситуацията с главата на Руската православна църква обаче е коренно различна.

„Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше въпросът да се обмисли. В случая обаче става въпрос за г-н Гундяев, който е служител на КГБ. Съвсем резонно е да се сложат санкции на служител на руските служби. Не виждам проблем с това“, коментира Василев, визирайки светското име на патриарха — Владимир Гундяев.

Критика към позицията на външното министерство

Политическото острие на „Продължаваме Промяната“ изрази несъгласие с колебливото поведение на българската дипломация по темата. Василев критикува липсата на категоричност и призова министъра на външните работи Велислава Петрова да даде ясно и официално обяснение защо изобщо се поставят под съмнение общите европейски санкции срещу Русия.

Той припомни, че до този момент нито един от одобрените санкционни пакети на Европейския съюз не е навредил на икономическия или политическия интерес на страната ни, а напротив — действали са в полза на България.

Символичните жестове и ясни сигнали за войната

Василев беше категоричен, че дори някои от ограничителните мерки да се определят от скептиците като чисто „символични“, те носят огромно политическо значение на международната сцена и изпращат недвусмислен сигнал към Кремъл.

„Ако наистина става въпрос за символични санкции, ясно трябва да се даде знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната от Русия без причина, в разрез с международното право. И точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети“, аргументира се политикът.

Според него София няма право на колебание и трябва да продължи да следва общата европейска линия, осъждаща непредизвиканата военна агресия.

Редактор "Екип на Петел",

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