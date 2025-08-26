Асен Василев: Теменужке, къде са парите? Къде отидоха тези 16 милиарда?

Кадър Фб

Теменужке, къде са парите? На кого ги даде? Защото не стигнаха до българските граждани. С тези два въпроса към министъра на финансите - Теменужка Петкова, се обръща Асен Василев (ПП "Продължаваме Промяната) във видео във Facebook, пише Новини.бг.

"За последните шест месеца правителството изтегли повече дълг, отколкото за последните три години взети заедно. Тази година: от приемането на бюджета, до днес, са изтеглени над 16,5 милиарда лева дълг. За 2022, 2023 и 2024 г. взети заедно, изтегленият дълг е 15,5 милиарда. Беше напълно ясно къде отидоха парите за тези три години", добавя той.

И даде следните нагледни примери: "Пенсиите се удвоиха, заплатите почти се удвоиха. Данъчните облекчения за млади семейства станаха 600 лв. Учебниците от 1-ви до 12-ти клас станаха безплатни. Всяко дете, което тръгва на училище, получава по 300 лв.: от първи втори, тети, четвърти и осми клас. Пети, шести и седми щяха да получават, ако ГЕРБ, ДПС и ИТН не бяха гласуваил "против". Над 1 милиард лева бяха дадени за нови влакове на БДЖ, за медицински хеликоптери. За над 400 нови линейки".

"Къде отидоха тези 16 милиарда, които настоящето правителство взе в последните 6 месеца. Доходите са замразени, цените растат и бъркат всеки ден в джоба на гражданите. Пари няма за нищо и постоянно ни се обяснява как проблемът е бил създаден от някой друг. След това Борисов се чуди защо хората протестират докато Пеевски всеки ден се "грижи" за тях", коментира още Асен Василев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!