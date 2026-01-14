Асен Василев: Трябва на изборите да опазим вота

Снимка: Булфото

Трябва на изборите да опазим вота, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред събралите се на протеста в центъра на София под надслов „За честни и справедливи избори и 100% машинно отчитане на изборните резултати“. Организатори на събитието бяха от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Василев призова на изборите да се гласува за хора, които няма да крадат. По думите му, скенерите са един печат само на влизане, а когато излизат от тъмната стаичка печат няма и се връща индийската нишка - дърпаш една бюлетина и всеки се връща с предварително готова бюлетина, обясни той идеята гласовете на предстоящите парламентарни избори да се броят със скенери, а не с машини, както досега, предава БТА.

Според него това означава 100% контрол на вота - няма невалидни бюлетини, всички минават контролирано.

Той допълни, че са подготвени 170 страници доклад с 300 предложения за промени в Изборния кодекс. Това е, което са ни подготвили и трябва да го спрем заедно. Ние вътре в тази сграда, вие тук, каза още Асен Василев.

Написали са, че за тези нови машини - до 10 февруари, за по-малко от месец, трябва да се напише спецификация, да се купят, да дойдат, да се програмират. Няма да се тестват, целия процес по тестване, проверка на кода, да могат партиите да видят какво всъщност е програмирано в машините в тяхното предложение е отрязано, обясни Василев. Той допълни, че се предлага при грешка бюлетината да се сканира отново, а контролно броене е предвидено едва в 3% от секциите. Всички други ще разчитат на машини, които не са проверени и чийто код не е представен на представителите на политическите партии, каза още лидерът на ПП.

Това май мирише на факта, че те са наясно, че те ще загубят изборите и искат да ги спечелят служебно. Няма да стане, колеги, откажете се от този план, допълни Василев.

Изборите могат да се опазят само от активни хора, които не ги е страх, във всяка една секция, каза той.

Асен Василев изрази надежда да не се стига до още протести и допълни, че, за съжаление, доверието, което част от българските граждани са дали на БСП и "Има такъв народ" (ИТН) днес, в едно гласуване, струва на всички български граждани две детски градини.

„Парите за две детски градини, с гласовете на БСП и ИТН, бяха дадени за охраната на Борисов и Пеевски“, каза Асен Василев.

