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Асен Василев: В бюджета има близо 1,7 млрд. евро без ясни проекти

01.07.2026 / 12:33 1

Кадър Нова тв

Бившият финансов министър изрази резерви и към капиталовата програма

Близо 1,7 млрд. евро в проектобюджета са заложени без яснота по какви точно проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде намален чрез премахване на неясни буфери. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Според него срок от един месец е напълно достатъчен за изготвянето на адекватен финансов план. Той отбеляза, че само в девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. „Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните“, посочи Василев. По думите му в централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да се разпределят с постановления на Министерския съвет, без предварително да е известна целта им.

Бившият финансов министър изрази резерви и към капиталовата програма. Василев твърди, че са заложени общо 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложението към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро. Според него евентуалното обяснение за това е създаването на голям буфер при забавяне на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, но допълни, че това не е легитимен аргумент.

„Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали“, коментира лидерът на ПП. Според него Министерството на младежта и спорта е единственото ведомство, което е разписало изцяло капиталовите си разходи по конкретни обекти.

По темата за пенсиите Асен Василев не се съгласи с твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет. Той посочи, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, отбелязва ръст и вече достига около 55%, в сравнение с 42% преди 15 години.

В края на разговора Василев коментира и предстоящите президентски избори, като заяви, че ако Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си, партията му ще го подкрепи, но окончателното решение ще бъде съобщено след приключване на разговорите.

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Коментари
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kris (преди 25 минути)
Рейтинг: 629090 | Одобрение: 123660
А на нас ни е пределно ясно защо са дръжките на гърба на Асан Васил....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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