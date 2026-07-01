Асен Василев: В бюджета има близо 1,7 млрд. евро без ясни проекти

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Бившият финансов министър изрази резерви и към капиталовата програма

Близо 1,7 млрд. евро в проектобюджета са заложени без яснота по какви точно проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде намален чрез премахване на неясни буфери. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Според него срок от един месец е напълно достатъчен за изготвянето на адекватен финансов план. Той отбеляза, че само в девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. „Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните“, посочи Василев. По думите му в централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да се разпределят с постановления на Министерския съвет, без предварително да е известна целта им.

Бившият финансов министър изрази резерви и към капиталовата програма. Василев твърди, че са заложени общо 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложението към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро. Според него евентуалното обяснение за това е създаването на голям буфер при забавяне на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, но допълни, че това не е легитимен аргумент.

„Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали“, коментира лидерът на ПП. Според него Министерството на младежта и спорта е единственото ведомство, което е разписало изцяло капиталовите си разходи по конкретни обекти.

По темата за пенсиите Асен Василев не се съгласи с твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет. Той посочи, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, отбелязва ръст и вече достига около 55%, в сравнение с 42% преди 15 години.

В края на разговора Василев коментира и предстоящите президентски избори, като заяви, че ако Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си, партията му ще го подкрепи, но окончателното решение ще бъде съобщено след приключване на разговорите.

Редактор "Екип на Петел",

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