Асен Василев: В бюджета има прасе касичка

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Бюджетът е прасе касичка, затова младежката организация на ПП е поставила арт инсталация в центъра на София във формата на прасе. Това обясни по bTV лидерът на партията Асен Василев.

„Ще вземат 600 лева от мен, от вас, от всички и това е само от осигуровките на пенсиите”, обясни Василев. Водещата на сутрешния блок Мария Цънцарова много настоятелно пита защо касичката е прасе, а не например кученце.

„Защото това е само началото, ще последва прогресивен данък и по-висок корпоративен данък”, отвърна лидерът на ПП.

Василев даде пример, че 8 км път в бюджета е заложен да струва 2 млрд. лева. „Ето това са касичките на властта, даваме 250 милиона на километър”, заяви той.

Бившият финансов министър отхвърли обвиненията, че повишението на разходите е зададено от неговите бюджети. „В моите бюджети никога държавата никога не е разпределяла повече от 40% от всичко, което сме произвели, а сега е 46%”, каза Асен Василев.

Той каза също, че вдигането на осигуровката за пенсия няма нищо общо с пенсиите. Според него то се прави, за да се намали сумата, която се дава от бюджета, за да има още касички.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!