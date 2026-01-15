Асен Василев: Връчването на третия мандат е ясен сигнал на президента срещу Пеевски

Снимка: Булфото

Това е ясен сигнал на президента срещу Пеевски, коментира председателят на „Продължаваме промяната “ (ПП) Асен Василев в кулоарите на парламента за връчването на третия мандат за съставяне на правителство.

Държавният глава ще възложи утре на парламентарната група на АПС да посочи кандидат за министър-председател, съобщиха по-рано днес от прессекретариата на президента.

Василев коментира и месечните данни за инфлацията през декември 2025 г. Данните са за 5,2%, измерена по българския индекс, посочи Василев и припомни, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към месец декември инфлация. Това е доста високо, два пъти по-високо от тази, която оставих като финансов министър през 2024 г., каза той, цитиран от БТА.

Василев обясни още, че ако в новото правителство имат 121 депутати и възможност да направят истински реформи, ще настояват за драстично намаление на броя на министерствата.

Високата инфлация има връзка с драстичното увеличение на цените на електроенергията за бита, коментира още Василев и добави, че миналата година те са се вдигнали колкото за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. взети заедно. По негови думи процентът инфлация за декември се дължи основно на произведени в България стоки и услуги.

