Асен Василев: Всичко е невъзможно, докато не го направим заедно!

кадър: Фейсбук, Асен Василев

1 януари 2026 година е началото на една епоха. За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в новогодишно видеообръщение във Фейсбук.



"Изпълнихме завета на Левски да сме равни на другите европейски народи - поне на книга. За да станем наистина равни обаче имаме нужда да свършим доста работа. Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства. Това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва заедно да изградим", каза той, предаде "Фокус".



"Най-хубавото на 2025 година е, че българското общество каза "Стига". Първата голяма задача за 2026-та година е да направим честни и свободни избори. Избори без страх", подчерта Василев.



Преди да честити Новата година, председателят на ПП заяви: "Всичко е невъзможно, докато не го направим заедно!".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!