Асен Василев и Йордан Цонев се счепкаха за прасето-касичка

снимка Булфото

Метафората за прасе - касичка, която депутатът от ПП-ДБ Асен Василев започна с "арт инсталация" пред парламента, се пренесе и в пленарната зала.

Като крадеш от митниците, крадеш от пенсионерите. Така заместник-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново Начало Йордан Цонев се обърна към бившия финансов министър Асен Василев по време на дебататите около приемането на бюджета на ДОО.

Василев в няколко изказвания разкритикува бюджета за 2026 г. Той заговори и за кражби, които според него щели да се случат в бъдеще време.

“Вие да говорите за кражби, за касички-прасе, е меко казано цинично! Каква ви беше политиката в митниците? За кои касички крадохте оттам? За куче-касичка? Крадохте като луди оттам! Натопихте стратегическите ни партньори, за да обслужвате една контрабандистка мафия!“, каза от трибуната Йордан Цонев.

“Ами изтеклите записи? Какво няма вътре? Прекрачвате всякаква граница! Търпим, слушаме и човек дори не може да се въздържи, това нахалство не може да се изтърпи!“, продължи каза депутатът от ДПС - Ново начало.

“Що не си сложите една цедка на устата? Поне вие, ако другите не могат“, обърна се Цонев към Асен Василев.

“Касички, прасета, глупости! Какво си мислите, че правите от тази трибуна вече седмици наред? Кметовете ви всички ги хванаха как крадат и се записват, не нашите, не ви ли е срам?“, завърши изказването си Йордан Цонев.

Отговорът на Асен Василев:

"Знам, че сте принуден да повтаряте тезите от жълтите сайтове на работодателя си, но истината е, че 2 години ровите и нищо не може да намерите и знам, че много ви е яд, че нищо не може да намерите. Знаете ли що не може да намерите, защото нищо няма".

По-рано Василев разясни Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта. Единственият, който защити бюджета беше Йордан Цонев от ДПС-Ново начало, никой друг от управляващите. Той изтъкна, че за първи път от Жан Виденов насам разходите отиват над 40% и добави, че има поне три алтернативи на бюджета за следващата година. Да се вкарват пари в касичката на властта - това е философията, заложена в Бюджет 2026, категоричен е Василев и даде пример, че в Бюджет 2026 са заложени 2 млрд. лв. за 8 км път.

Станислав Анастасов от ДПС - Ново начало определи поставеното пред Народното събрание голямо розово прасе като "паметник на Асен Василев".

Приеха на първо четене бюджета на ДОО

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. със 129 гласа "за", 89 "против" и без въздържали се. Срокът за предложения по проектобюджета за второ четене беше съкратен на четири дни.

Проектобюджета на ДОО подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест", а "Величие" не участваха в гласуването.

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" да се увеличи с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т.нар. швейцарско правило, като по предварителни данни това ще бъде с между 7 и 8 процента. В законопроекта е предвидено повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро. През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

От опозицията определиха проектобюджета на ДОО като левичарски и проинфлационен и поискаха да отпадне увеличението на осигурителните вноски, както и на максималния осигурителен доход. От "БСП-Обединена левица" и "ДПС-Ново начало" защитиха проектобюджета и посочиха, че той гарантира и прогресивно надгражда осигурителните права на българските граждани. От "Алианс за права и свободи" и от "Възраждане" поставиха въпроса за увеличение на обезщетението за безработица в проектобюджета за догодина.

Сигурно може и по-добър бюджет, но това е възможният бюджет, коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в края на дебата. Майчинството за втората година се повишава след три години замразяване, посочи той и отбеляза, че са изпълнили това обещание. Гуцанов отчете, че в проектобюджета за 2026 г. са заложили увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, което не винаги през последните години е било спазвано. Иска ми се да има повече и за обезщетение за безработица и се надявам, че в следващия бюджет ще мога да ви кажа, че и това сме повишили, каза още социалният министър, предаде днес.бг.

