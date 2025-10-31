Асен Василев към управляващите: Създавате паника за горивата

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Лидерът на ПП Асен Василев обвини управляващите, че създават паника със ситуацията за горивата. Причината беше предложението да се въведе временно ограничение на износа на нефтопродукти за други страни от ЕС. Василев обясни, че ако парламентът приеме това решение без координация с другите европейски страни, може да се стигне до ответни мерки.

Това според лидера на ПП може да затрудни доставките на гориво от резерваа, което се съхранява в чужбина.

„Не ни обвинявайте в създаване на паника, вие я създавате, защото основанието за решението е извънредно положение”, заяви Василев.

В отговор Делян Добрев от ГЕРБ заяви, че цялата партия „Продължаваме промяната” се финансира от Лукойл и че Василев винаги е работил в нейна полза. „Защо не искате целия резерв на злато да се държи в България? Защото ще отиде в БНБ. А горивото ще отиде в Лукойл”.

„Следващият път си заредете колата със злато на бензиностанцията. За другите твърдения ви съдя”, отвърна лидерът на ПП. В крайна сметка, с гласовете на мнозинството временното ограничение за износа на горива беше прието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!