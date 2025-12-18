Асен Василев на протеста тази вечер: "Приключихме с него!"

снимка: Булфото

Искам да ви благодаря, че сте тук тази вечер! Ако тази вечер вие не бяхте тук - те щяха да продължат да правят безобразия. Единственият начин да ги спрем е да сме тук. Това каза председателят на ПП Асен Василев на протеста в "Триъгълника на властта" Асен Василев, предаде Фокус.

"Най-накрая спряхме бюджета. Приключихме с него!", заяви Василев.



"Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да приключим с него, докато не се насрочат изборите. Никакво отпускане. Избори“,призова Асен Василев.

