Асен Василев поиска президентът да наложи вето върху държавния бюджет, ДОО и НЗОК

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Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев поиска президентът Илияна Йотова да наложи вето върху държавния бюджет, ДОО и НЗОК. Това заяви самият той на брифинг в парламента минути след като депутатите приеха Закона за държавния бюджет за 2026 година, предаде "Фокус".

"Току-що приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби. Липсват текстове за детската болница", заяви лидерът на ПП Асен Василев и допълни, че за първи има партия, която отказа текстове за детската болница.

"Текстовете за изграждане и ремонт на църкви и джамии също за първи път не присъстват пак зарада "Прогресивна България", подчерта той. Бившият финансов министър разкритикува и приетите текстове, според които се премахва Инвестиционната програма за общински проекти от 2024 г.

Оттук нататък общините кандидатстват пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство, а окончателното одобрение се дава от Министерския съвет. Разширен е кръгът на допустимите проекти, включително и нови проекти, подадени навреме. Регионалният министър може да променя параметрите на проектите без увеличение на максималната им стойност, припомя ФОКУС.

"Един министър еднолично ще се разпорежда с общините и ще решава коя община колко ще получи", поясни каза той.

Василев беше категоричен, че това е "подмяна на управленския мандат на българските граждани". "Оттук нататък става ясно че това правителство работи за олигархията", заяви още лидерът на ПП и допълни, че освен поисканото вето, ще пуснат петиция за всички български граждани, които са против приетия бюджет.

Редактор "Екип на Петел",

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