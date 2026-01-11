реклама

Асен Василев посочи 29 март за реална дата за нови избори

11.01.2026 / 12:35 0

Снимка Булфото

“Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването”.

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от БТВ.

„Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Нямам как да са април месец“, посочи той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама