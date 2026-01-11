Асен Василев посочи 29 март за реална дата за нови избори
Снимка Булфото
“Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването”.
Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от БТВ.
„Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Нямам как да са април месец“, посочи той.
