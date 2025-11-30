реклама

Асен Василев пя в столичен клуб

30.11.2025 / 10:50

 

Видеото беше разпространено от пиара на ПП Найо Тицин.

Пиарът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин разпространи късно снощи видео, в което лидерът на партията Асен Василев се качва на сцената в музикален клуб и казва: „Кой разпореди това безобразие?!“.

Малко след това бендът подема репликата му и я вплита в изпълнението си, предава „24 часа".

 

