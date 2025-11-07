Асен Василев разкри каква заплаха ни дебне заради „Лукойл“

Редактор: Недко Петров

Бивш премиер обясни какво ще се случи, ако до 21 ноември държавата не направи нищо по казуса с „Лукойл Нефхтохим“ и не успее да продаде рафинерията. Според Асен Василев тогава всички банки ще спрат да обслужват „Лукойл“. Това ще означава, че компанията не може да купува суров петрол и съответно няма да може да реализира продукция, защото няма как да оперира с финансови средства.

Василев призна, че такъв сценарий се е разглеждал още през 2022 година като подготовка по време на войната в Украйна, ако стане проблем след това.

В кабинета „Денков“ също е разглеждан, и има готов план, който буквално за часове от момента, в който се обявят санкциите, ще бъде задействан.

Този план включва въвеждане на особен управител, който в случая на потенциален проблем с прекъсване на доставките, в каквато ситуация сме в момента, при наложени санкции да влезе с международен екип, защото една рафинерия не може да се управлява от някой, който управлява будка за вестници. Трябва да влязат хора, които са управлявали рафинерия и имаше подготвени няколко международни екипа от големи компании, които могат да влязат сега, заяви Василев.

След влизането си в рафинерията този международен екип започва да оперира, без да й взема собствеността, и всички сметки са прехвърлят дефакто, и всички финансови потоци минават по сметки, които осигуряват българската държава. Тя може да ги осигури във всички банки, но основно сметката, с които оперират примерно Министерство на финансите и Министерство на енергетиката, е в БНБ. Този план е изготвен така, че може да действа за много дълъг период от време, добави в „Денят започва“ Асен Василев.

