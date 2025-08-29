Асен Василев се скара на Нова тв: Изгубихме 10 минути да говорим за глупости

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Лидерът на ПП Асен Василев се подразни от въпросите, които получава от водещата на сутрешния блок на Нова телевизия Мира Иванова. След като тя започна да го разпитва за Петя Банкова и аферата в митниците и арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, той буквално избухна.

„Изгубихме 10 минути да си говорим за глупости, вместо да кажем, как управляващите ще откраднат 4 милиарда!”, заяви Асен Василев.

След това лидерът на ПП каза, че за трите предишни години са взети 15 милиарда нов дълг, като за всеки лев от тях, БВП е пораснал с 4 лева. За шест месеца сега е взет по-голям дълг, който няма да има ефект, заяви Василев.

Той предупреди, че с кредити през ББР, които после няма да бъдат изплатени, на практика ще се откраднат 4 млрд. лева.

„Всеки ден това управление струва на всички нас милиарди. То увеличава инфлацията с административни мерки, като вдигна цената на водата и тока”, заяви Асен Василев. Той заяви също, че всяка политическа сила, която иска, е добре дошла да подкрепи вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще поискат през септември.

