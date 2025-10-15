Асен Василев смаян: Не очаквах изборите в Пазарджик да предизвикат чак такова земетресение

Булфото

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ посочи Бойко Борисов като виновника за политическата криза.

Според него, ситуацията в момента е такава, че провеждането на честни избори е напълно невъзможно.

Атанас Атанасов се съгласи, че отговорникът за напрежението е лидерът на ГЕРБ, пише "Новини".

Божидар Божанов е на мнение, че политическата криза е придобила системен характер от 2020 г. насам. “Вчера тя влезе в екстремните си регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив”, добави той, като отбеляза, че съдебната власт и репресивният апарат на България са превзети.

“Именно затова политическата система буксува”, изтъкна Божанов.

Асен Василев заяви, че за него е било неочаквано изборите в Пазарджик да предизвикат чак толкова голямо по мащабите си земетресение, клатещо дори правителството. "Те просто разкриха каква е истината преди всички български граждани", отбеляза председателят на "Продължаваме Промяната". Според него, се наблюдава "борба за порциите в държавата", а държавата не бива да става заложник на това.

“Основната цел и задача, която това правителство все още има, е да внесе бюджет. По закон имаме две седмици до момента, в който той трябва да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако ли не, това, което вече се очертава като много сериозна финансова криза, може да прерасне в истинската такава и да гледаме една много тежка зима”, предупреди политикът.

