Асен Василев за бюджета: Така се бори „олигархията“ на пенсионерите, работещите и майките с деца

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Реших днес да се спра върху социалните задължения и плащания в бюджета след вчерашното решение на „Прогресивна България“ да отхвърли предложението майките да получават 100% от майчинските, когато се върнат на работа. Въпреки че това е приход, а не разход за бюджета.

Това написа на личната си страница във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната" Асен Василев, който коментира проектобюджета за 2026 година, пише novini.bg.

Ето какво още сподели той:

"От 1 август се вдига максималният осигурителен доход (МОД) на 2300 евро. Вдига се и минималният осигурителен доход на 620 евро. С това се вдигат средствата, които работещите и бизнесът ще трябва да внесат в бюджета (въпреки че не се вдигат данъците). Това е нормално с оглед ръста на средната работна заплата.

Но!!! Увеличението на задълженията трябва да върви ръка за ръка с увеличението на правата. А правата на гражданите в проектобюджета на Гълъб Донев са замразени.

‐ Нормално е да се индексира максималното обезщетение за безработица, когато се вдига МОД. То е замразено до 2028 г. Защо?

‐ Нормално е да се вдигне таванът на максималната пенсия. И той е замразен до 2028 г. Защо?

‐ Нормално е да се вдигне данъчното облекчение за работещи родители. То обаче е замразено на 600 лева (306,77 евро) до 2028 г.

‐ Ако се чудите защо размерът на еднократната помощ при бременност е странната сума от 115,04 евро, отговорът е прост ‐ помощта е замразена на нивото от 2025 г., когато (в лева) беше доста по-кръглото число 225 лева. Даже не са я закръглили нагоре до 116 евро.

‐ Замразени до 2028 г. са и:

‐ Еднократната помощ при раждане

‐ Еднократната помощ за дете с увреждания

Асен Василев: Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%

‐ Еднократната помощ при осиновяване

‐ Еднократната помощ за отглеждане на близнаци

‐ Еднократната помощ за майки студентки

‐ Месечната помощ за дете

‐ Месечната помощ за близнаци

‐ Месечната помощ за дете с увреждания

‐ Еднократната помощ в началото на учебната година за ученици в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 8-ми клас.

Праговете на осигуровките, които гражданите и бизнесът плащат, са вдигнати с 12,7% (минималният) и с 9% (максималният). Всички плащания към гражданите (с изключение на минималната пенсия) са замразени.

С една дума, плащате повече, получавате същото. За сметка на това парите за издръжка растат с 35% (1,5 милиарда), а парите за капиталови разходи ‐ с 60% (3,5 милиарда) ‐ вижте част 1 и част 2 на „Перо по перо“.

Така се бори „олигархията“ на пенсионерите, работещите и майките с деца. За тях ‐ замразени плащания, за кръговете от фирми, абонирани за обществени поръчки ‐ водопад от евро.

Очаквайте част 4 на поредицата „Бюджет 2026: Перо по перо“.

Редактор "Екип на Петел",

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