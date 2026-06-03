Асен Василев за обявения от министър Донев 7.4% дефицит: Гълъб Донев толкова си може

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Гълъб Донев очевидно толкова си може - така председателят на "Продължаваме Промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира обявения от вицепремиера и министър на финансите в сегашното правителство Гълъб Донев дефицит от 7.4%.

"През пролетта на 2023 г. същият екип, само че тогава Донев беше премиер, а Росица Велкова - министър на финансите, обявиха, че дефицитът е 6.8%, а в крайна сметка парламентът прие месес и половина по-късно бюджет с дефицит 3% и завършихме годината с дефицит, сертифициран от Евростат, на 2%", каза Василев, цитиран от "Дарик".

Той обясни, че в един такъв висок дефицит има прекомерно раздути разходи и посочи какво е заварил, като е станал министър и как са намалили от 6.8% на 3%.

"Имаше 1 млрд. увеличение на разходите за издръжка - кафе, вода, тоалетна хартия, нови коли, ремонти и т.н. Взех червеното моливче и ги задрасках. Казах, че ще караме със същата издръжка като миналата година. Само от това действие спестих 1% и от 6.8% паднахме на 5.8%", каза Асен Василев.

Редактор "Екип на Петел",

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