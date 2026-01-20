Асен Василев за оставката на президента: Всички българи вече имат алтернатива, няма извинение да не се гласува

Булфото

Всички българи вече имат ясна алтернатива, извинение да не се гласува няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България и ще предопредели по кой път ще поеме страната. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Бъдещето на държавата е в ръцете на хората, няма нужда да чакат спасител, ако искат нещо да се случи, трябва сами да го направят. Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава реален избор на гражданите в каква България искат да живеят. Дали искат да живеят в силна Европа, която е способна да се защити с обща армия, и която не се оправдава с вето, а с общи правила и разбиране. Ако ЕС не може да се защити, ще бъде ръфан парче по парче от изток и запад. Дали хората искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на изток и запад, и където се снишаваме и това обикновено води до национална катастрофа. Или искат да живеят в България на корупцията и стабилната бедност? Това са трите пътя пред страната на идните парламентарни избори. По кой път ще поемем зависи изцяло от гражданите. Изборът е ваш", заяви лидерът на ПП, цитиран от Нова телевизия.

Асен Василев отправи няколко въпроса към президента.

⇒ Иска ли той силна България в силна Европа или България по Орбанов модел, която да спъва евроинтеграцията?

⇒ Защо по време на обсъждането на Плана за въвеждането на еврото от 2021 година до май 2022 не чухме нищо за референдум?

⇒ Радев каза, че е за 100% машинно гласуване. Същевременно по време на първия кабинет Денков, когато то беше саботирано на 1 тур на местните избори, той не позволи да бъдат сменени шефът на ДАНС и заместникът му. Защо?

⇒ Как трябва да изглеждат системите на здравеопазването и образованието? Ще се присъедини ли към призивите за вдигане на данъците? Дали България трябва да е първо справедлива, а след това солидарна, или обратното.

Василев призова президента ясно да заяви каква България вижда той и неговата партия иска да изгради. "ГЕРБ и ДПС трябва да имат под 80 депутати, за да се осъществят реформите и промените в съдебната система. За мен Конституцията не бива да връщани към предишния си вид, защото тогава президентът влиза в ролята на Луи XIV. Преценката за това кой да бъде служебен премиер е изцяло на г-жа Йотова, не е здравословно да се месим в работата ѝ", коментира още той.

