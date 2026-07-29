Асен Василев за решението на президента: Г-жа Йотова стана говорител на Радев, цената ще платим всички ние

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Преди малко разбрахме, че г-жа Йотова няма да наложи вето на Закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителство и г-жа Йотова до говорител на г-н Радев. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Novini.bg.

Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи ще подадат жалба до КС и сме сигурни, че КС ще спре тези разпоредби, за да не навредят на българските семейства, да не наранят българските фирми, обясни той.

Това е конституционно отредената роля на президентството – да върне за повторно разглеждане разпоредби, които са лоши за българските граждани. За съжаление, президентството не изпълни своя конституционен дълг. Надяваме се, че Конституционният съд ще го изпълни, каза още Асен Василев.

По думите му основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда евро, но не за стари разходи, а за непрозрачно харчене от Министерски съвет. Над един милиард за общините ще бъде харчени по усмотрението на един човек. Цената ще платим всички ние, предупреди Василев.

Виждаме поведение, което прави нещата по-зле. Повече пари, похарчени по-непрозрачно. Това правителство е вредно за България, отсече той.

По думите му това ще стане, след като част от тези разпоредби вече са действали няколко месеца и са нанесли щети. Над 1 млрд. евро за общините ще бъдат харчени по усмотрение на един-единствен човек. Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е цената на бездействието и липсата на вето от страна на Илияна Йотова, каза Василев.

Според депутата това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. Той беше избран с надеждата на почти милион и половина български граждани, че ще прекъсне непрозрачното управление, което кабинетът „Желязков“ осъществяваше, че ще представи бюджет, който е по-добър от бюджета, свалил предишното правителство, а виждаме поведение, което прави нещата по-зле, коментира Асен Василев и добави, че правителството е вредно за България.

Въпреки това Василев заяви, че не съжалява, че са свалили кабинета „Желязков“.

Редактор "Екип на Петел",

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