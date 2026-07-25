Асен искал откуп за Наталия

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Асен Симеонов е поискал по-лека мярка от съда, тъй като е признал, че може да живее при вуйчо си.

Основният мотив зад 24-дневното укриване на момичето се оказа финансов конфликт между Симеонов и майката Тодорка Петрова, пише Телеграф.

„Ще ти върна детето, ако ми платиш всички разходи по ремонта на къщата“, гласи заканата на обвиняемия към Тодорка Петрова.

Извършените огледи на местата, където Симеонов и детето са пребивавали – семейната къща в село Константиново и друго убежище, напълно потвърждават разказа на майката и на малката Наталия.

Състав на Окръжен съд - Варна обаче не уважи неговото искане и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 40-годишен мъж, привлечен като обвиняем за четири престъпления.

Мъжът беше издирван близо месец във връзка с отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. На 23 юли той беше привлечен като обвиняем за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за причиняване на средна телесна повреда в условията на опасен рецидив и за нарушаване на неприкосновеността на жилището от въоръжено лице, като последните две престъпления са извършени спрямо майката на малолетното момиче, обект на отвличането.

За най-тежкото от престъпленията - отвличане на лице, ненавършило 18 години при условията на опасен рецидив, Наказателният кодекс предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 20 години, доживотен затвор както и конфискация на част или на цялото му имущество.

От прокуратурата мотивираха искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение с множеството предишни осъждания на 40-годишния мъж, липсата на трудова заетост и постоянно местоживеене. Държавното обвинение посочи, че последната присъда на мъжа, с която е бил осъден на 8 години затвор за извършен грабеж с употреба на сила, заплашване и нанасяне на средна телесна повреда, е била изтърпяна от него на 3 октомври 2021 година. По нито едно от осъжданията той не е бил реабилитиран.

Защитата на обвиняемия изтъкна, че действията на мъжа са били насочени срещу майката на момичето, което тръгнало с него доброволно. Освен това той не бил без адрес, тъй като живеел в къщата, в която дори направил подобрения. Обвиняемият поиска от съда по-лека мярка за неотклонение, като посочи, че може да живее при свой роднина.

След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Събрани са достатъчно доказателства – свидетелски показания, както и обясненията на 40-годиния мъж, от които съдът може да направи обосновано предположение за неговата съпричастност към престъпленията, за които е привлечен. Те са тежки умишлени и част от тях са извършени в условията на опасен рецидив. От неговото поведение – близо месец се е укривал успешно от органите на реда, както и от предишната му съдимост, съдът заключи, че се касае за лице с висока степен на обществена опасност, за което рискът да се укрие или да извърши престъпление е реален. Поради изпълнение на законовите предпоставки, Варненският окръжен съд прецени, че единствената подходяща мярка за неотклонение, която 40-годишният мъж трябва да търпи, е именно най-тежката предвидена - „задържане под стража“.

Определението на съда подлежи на обжалване в тридневен срок, считано от днес. При постъпване на жалба делото ще бъде разгледано от Апелативен съд - Варна на 4 август 2026 година, информират от пресслужбата на ВОС.

Редактор "Екип на Петел",

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