Асен казал на полицаите, че Наталия няма да дойде, ако не я повика той

Кадър МВР

Задържаният за отвличането на 11-годишната Наталия от Варна Асен Симеонов изнася лични мотиви за деянието си заради отношенията си с майката на момичето. Това заяви ст. комисар Генков от полицията.

11-годишната Наталия от варненското село Константиново беше отвлечена от 40-годишния Асен Симеонов, който е бивш партньор на майка ѝ.

На 30 юни срещу 1 юли мъжът влязъл в дома на семейството, нападнал майката и я вързал. След това заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него.

Поради страх за живота на майка си Наталия се съгласила да го последва. По-късно тя се обадила на свой близък, за да каже, че майка ѝ има нужда от помощ. След този разговор връзката с момичето била прекъсната.

Впоследствие започна мащабна издирвателна операция с участието на полиция, жандармерия и десетки доброволци. Мъжът бе задържан снощи малко след полунощ.

По думите на ст. комисар Генков Асен е заявил, че е смятал да се укрива през цялото време. Той не е оказал съпротива при задържането си. Към момента Наталия е в добро състояние и няма основания да се смята, че ѝ е оказано насилие.

"Тя се намира под полицейска закрила. Предстои да бъде предадена на близките. Вчера имаше възможност да се види с тях и да се успокои", казаха още от полицията.

Самият Асен е бил добре подготвен за оцеляване на такива места.

Полицаят, който е отговорен за района - младши полицейски инспектор Йордан Байряков, който е участвал в ареста на Симеонов разказа за вечерта, предаде БНТ и Блиц.

"Снощи в късните часове с колега бяхме назначени в секретен пост на с. Овчарово. Около 12:10 забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме действия по задържането му. Лицето бе изненадано, защото не очакваше точно тук да види служители на МВР. Спазваше стриктно нашите разпоредби. След като го задържахме и обезпечихме го питахме къде е Наталия. Каза, че е близо до нас, но няма да дойде, ако не я извика. Ние я повикахме по име няколко пъти, не последва отговор. След това предприехме издирване и на около 50 м., близо до храстите бе установена. Имаше 2 раници до нея", каза полицаят.

По думите му момичето се е стъписало първоначално като ги е видяло, но като са се представили, че са органи на реда, се е успокоило.

Редактор "Екип на Петел",

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