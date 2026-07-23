Асланов: Местните избори решават съдбата на правителството

Снимка

Липсата на видими резултати от обещаната промяна и разнопосочните послания водят до бърз спад в общественото доверие към правителството. Този анализ направи социологът Юрий Асланов в ефира на Радио Фокус на 23 юли, предупреждавайки, че политическата криза в страната може би навлиза в нов етап, а предстоящите избори ще бъдат решаващи за съдбата на кабинета.

Според агенция Фокус, актуалните социологически данни отчитат ясна тенденция към намаляване на подкрепата за настоящото управление. Социологът обяснява този процес с разминаването между очакванията на гражданите и реалните действия на властта. „Действията на правителството се посрещат с обществени колебания, объркване. Тъй като засега няма видими резултати от обещаната политика на промяната, има популярно говорене, което би трябвало да се харесва на множеството от хората, а в същото време по определени въпроси има противоречиво говорене, което обърква“, коментира Асланов.

Анализаторът отбелязва, че след изборната победа на формацията на Румен Радев се е създало усещане за край на политическата нестабилност, започнала преди шест години. Към днешна дата обаче ситуацията изглежда по-различно. „Аз лично имам друго усещане – че може би тя продължава и предстои нов етап на тази криза от гледна точка на бързата ерозия на доверието в правителството“, посочва социологът. Той уточнява, че макар парламентарното мнозинство да изглежда стабилно и устойчиво в момента, подкрепата на избирателите се оттегля от новата власт много по-бързо от очакваното.

По информация на радиото, ключов момент за бъдещето на управляващите ще бъдат предстоящите президентски и най-вече местните избори. „Ако управляващата формация си позволи да загуби или да не се представи убедително, особено на местните избори, това означава, че тя няма да успее да задържи властта до края на конституционно определения мандат“, категоричен е Асланов, допълвайки, че макар да не цитира точни проценти, тенденцията е безспорна, пише dunavmost.com.

По отношение на външнополитическите теми експертът критикува разнопосочните публични позиции, изразявани от представители на управлението, като ги отдава на недостатъчна политическа зрялост. „По-скоро го отдавам на липсата на опит, липсата на дисциплина, липсата на партийна биография, защото партията съвсем отскоро съществува на политическия терен“, анализира той. Според него спешно трябва да се наложи вътрешнопартийна дисциплина, за да се гарантира, че по стратегически въпроси държавата говори в една посока.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!