Асошиейтед Прес определи Bangaranga на Дара като заразителен парти химн

Кадър БНТ

Българската певица Дара спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ със своя заразителен парти химн Bangaranga, като донесе на югоизточноевропейската страна първата ѝ победа в конкурса, съобщи Асошиейтед Прес.

Израелският участник Ноам Бетан остана на второ място след конкурс във Виена, преминал под сянката на протести и бойкот заради участието на страната.

Дара победи още 24-ма участници на големия финал снощи на бляскавия поп конкурс. Заразителните ритми на песента и стегнатата хореография се оказаха успешни както сред националните журита в участващите страни, така и сред зрителите по света, чиито гласове заедно определят победителя, посочи АП.

27-годишната изпълнителка е утвърдено име в родината си, но не беше сред фаворитите за победа. Въпреки това Bangaranga е именно от типа хитове, в които „Евровизия“ е толкова силна, със своя неустоим призив: „Предай се на ослепителните светлини. Никой няма да спи тази нощ“, допълни американската агенция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!