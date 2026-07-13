Асоциацията на прокурорите възрази срещу промени в магистратските заплати

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Според Асоциацията на прокурорите обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт.

Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проектобюджета за 2026 година магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определяно като 60% от основната заплата на народен представител.

В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера, предаде БНР.

Според Асоциацията на прокурорите този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание.

От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизмът за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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