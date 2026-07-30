Аспаруховия парк във Варна с "Алея на рока"

снимка: Фейсбук, Ивайло Маринов

Ново пространство за разходки и отдих ще бъде изградено в Аспаруховия парк във Варна. Инициативата се реализира съвместно от районната администрация и мотоклуб „Братя във вятъра“, съобщи кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов.

Вече е започнало облагородяването на района около чешмата, изработена от масивен камък, която е дарение от Сдружение „Капитан Петко войвода“ – Варна. На мястото са засадени пет дръвчета от вида фотиния, пише Морето.

Основният акцент в проекта е изграждането на „Алея на рока“. В пространството ще бъдат монтирани пет декоративни китари с имената на всички досегашни участници в благотворителния фестивал Varna Rock Adventure. Организаторите предвиждат списъкът да бъде допълван с всяко следващо издание на събитието.

По идея на районната администрация алеята ще бъде не само нов зелен кът за жителите и гостите на квартала, но и своеобразен паметник на рок музиката и на изпълнителите, които през годините са подкрепяли благотворителната кауза на фестивала.

В момента продължава изработването и подготовката за монтажа на експонатите. Предвидено е да бъдат поставени и нови пейки, а новото пространство ще бъде представено официално след приключване на всички дейности.

Кметът на район „Аспарухово“ благодари на всички организации и доброволци, които се включват в инициативите за подобряване на обществените пространства и превръщането на района в по-привлекателно място за разходки и отдих.

Редактор "Екип на Петел",

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