"Аспарухово дарява" събира доброволци за кръводарителска кампания във Варна

Булфото

Mащабна кръводарителска кампания под надслов „Аспарухово дарява“ ще се проведе на 5 март, четвъртък, в едноименния варненски район.

Инициативата се организира със съдействието на Районния център по трансфузионна хематология (РЦТХ) – Варна и има за цел да подпомогне болничните заведения в региона.

Всички желаещи да се включат могат да го направят в сградата на районната администрация „Аспарухово“, етаж 2. Екипите на Кръвния център ще очакват доброволците от 09:00 до 17:00 ч., пише "Морето".

Организаторите и местният бизнес са подготвили редица стимули за всеки, който се включи в кампанията. Съгласно Кодекса на труда, всеки кръводарител има право на 2 дни платен годишен отпуск. Освен това участниците ще получат талон за проверка на резултатите от изследванията на кръвта, пакет с подкрепително-тонизираща закуска и вода, безплатен месечен абонамент за фитнес в квартала и други подаръци. Кръводарителите ще участват и в томбола с различни награди.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!