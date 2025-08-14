Аспиратор подпали хижа

Булфото

Аспиратор е подпалил част от сградата на хижа "Момина скала" на Витоша, предаде БГНЕС.

По-рано днес чевидци съобщиха за пожар в Бистришко бранище в планината Витоша. Те са видели две пожарни коли покрай детския еко стационар в посока Златните мостове.

По-късно стана ясно, че се е запалила аспирацията на хижата, но пожарът е бил потушен много бързо.

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“. Той е един от първите резервати в България, създаден през 1934 г.

