кадър: Спортал

Астън Вила записа 11-та поредна победа във всички турнири. Бирмингамци се справиха и с предизвикателството на "Стамфорд Бридж", след като победиха Челси с 2:1.

Отборът на Енцо Мареска, който бе наказан и изгледа мача от трибуните, тотално доминираше през първото полувреме, но на почивката водеше само с един гол, дело на Жоао Педро в 37-ата минута.

Лондончани започнаха добре и втората част, но влизането на Оли Уоткинс в игра промени всичко. Той изравни в 63-ата минута и се разписа още веднъж в 84-ата минута, предаде Спортал.

Последните седмици отборът на Унай Емери винаги намира начин да стигне до победата и това беше поредният обрат. След този резултат Астън Вила е трети, но само на три точки зад лидера Арсенал. Двата отбора се изправят един срещу друг след три дни на "Емиратс". Челси пък изостава на 10 точки от днешния си съперник и вече е пети, след като бе изпреварен от Ливърпул.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!