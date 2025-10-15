"Астери" и "Плувай със звездите" се обединиха, за да създават звездни плувци за Варна (график на тренировките)

Варненският клуб по плувни спортове "Астери" подаде ръка за съвместно сътрудничество на Сдружение "Плувай със звездите" . От своето основаване през 2013 г. до настоящия момент КПС "Астери" със своите резултати неизменно присъства в класациите на БФПС за Купа България.

Редица състезатели на клуба години наред печелят отличия и представят родната федерация на едни от най-големите плувни форуми на планетата - Световни и Европейски първенства, две поредни младежки Олимпиади в Нанджин през 2014-та и Буенос Айрес през 2018-та, Световни и Европейски купи по плуване в открити води, Балканиади, Мултинейшън и Комен Къп.

След множеството спечелени медали и купи години наред, както и няколкото титли "Отборен шампион на България", ръководството на клуба реши да насочи своята дейност в социалния спектър, концентрирайки се в обучение на деца с различни здравословни проблеми. Поради тази причина обединението със Сдружение "Плувай със звездите" е първата стъпка за едно ново и добро начало.

Основатели на "Плувай със звездите" са Десислава Янева и Александър Шопов . И двамата са треньори с дългогодишен опит. Основната им дейност е свързана с деца, които имат специални образователни потребности, както и деца с различни форми на аутизъм.

Съвместно с ЦСРИДУ "Живот под дъгата" новият сформиран екип от млади и преливащи от енергия и ентусиазъм специалисти в плувните спортове от "Астери" и "Плувай със звездите" канят всички желаещи - и малки, и големи, да се присъединят към голямото им спортно семейство.

Те работят по следния график:

Плувен комплекс "Приморски" (закрит 25-метров басейн)

от понеделник до петък:

- сутрин от 08.00 до 11.00 ч.

- следобед от 15.30 до 20.00 ч.

Плувен басейн "Делфини" (закрит 25-метров басейн)

понеделник, сряда и петък:

- сутрин от 10.00 до 11.00 ч.

вторник, четвъртък и събота:

- сутрин от 09.00 до 10.00 ч.

- следобед от 14.00 до 15.00 ч., от 15.00 до 16.00 ч., от 16.00 до 17.00 ч., от 17.00 до 18.00 ч., от 18.00 до 19.00 ч., от 19.00 до 20.00 ч.

Закрит басейн "Естрея Резиденс", к-к "Св.св. Константин и Елена"

от понеделник до събота:

- от 18.00 до 19.00 ч.

вторник, четвъртък и събота

- от 19.00 до 20.00 ч.

За записване и информация относно налични свободни места в групите за басейн "Приморски" и басейн "Делфини", моля обадете се на номер: 0876 353161

За информация относно басейн "Естрея Резиденс", моля обадете се на номер: 0897998302.

Повече за ПСК "Астери" ще откриете ТУК!

Повече за Сдружение "Плувай със звездите" ще откриете ТУК!

