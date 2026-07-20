Астери с четири медала и подобрен рекорд на държавното по плуване

Снимка Астери

Варненският клуб Астери спечели четири медала на държавното лично-отборно първенство по плуване.

Три от отличията бяха завоювани от Валентин Филипов. Той победи в надпреварата на 50 метра гръб при мъжете и подобри националния рекорд два пъти в рамките на един ден. В сутрешните серии представителят на Астери беше с най-добър резултат от 25.59 сек. По този начин той подобри с 11 стотни върховото постижение от 2020 г., притежание на Калоян Левтеров. Във финала на дисциплината Филипов направи още по-бързо плуване - 25.44 сек. Освен това Валентин стана втори на 100 метра гръб, като е и вицешампион на 50 м бътерфлай.

На 50 метра свободен стил златният медал спечели Никола Здравков от Астери. Той взе дистанцията за 22.63 сек., оставяйки втория в класирането на 28 стотни след себе си.

В надпреварата участваха 560 плувци от 63 клуба, а варненци бяха със седем състезатели - Кристиян Василев, Георги Переверзев, Мартен Хил, Никола Здравков, Валентин Филипов, Иванна Кирова и Дияна Ненова.

Треньор на Астери е бившият национален състезател, многократен шампион на България и рекордьор Богомил Яковчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!