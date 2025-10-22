Астери с три медала от турнир в Бургас

Снимка Астери

Варненският клуб по плувни спортове Астери спечели три медала на силния турнир Burgas Swims 2025. В надпреварата се включиха 561 състезатели от 33 български тима, както и гостуващите участници от румънския Букурещ Спорт клуб.

Матей Николов от Астери стана шампион при 13-годишните момчета в дисциплината 50 м свободен стил с време 25.71. Той се пусна в още три старта - на 100 м съчетано плуване е четвърти, на 200 м гръб е седми, а на 200 м свободен стил завърши осми.

Ясен Бонев завоюва два медала при мъжете. 19-годишният плувец грабна среброто на 400 метра свободен стил (време 4:09.39), а на 200 м съчетано плуване е с бронз (2:11.74). Също така той стана пети и десети съответно на 200 м и 100 м свободен стил.

