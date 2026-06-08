Астероидът на Страшния съд: Вярно ли е, че ще удари Земята през 2029 г.?

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Астероидът на Страшния съд, Убиецът на Земята, Богът на Хаоса – Апофис, открит през 2004 г., предизвиква паника не само сред обществеността, но и сред учените. Последните веднага го добавиха към списъка с потенциално опасни небесни тела, вярвайки, че ще се сблъска със Земята в близко бъдеще. Обясняваме колко опасен е този астероид за човечеството, дали може да се види през 2029 г. и какво ще се случи, ако удари нашата планета.

Ще се сблъска ли Апофис със Земята?

Астероидът Апофис ще се приближи най-близо до Земята през април 2029 г.: нашата планета ще бъде на 31 600 километра разстояние - голямо разстояние, но все пак доста близо по космически стандарти, пише actualno.com. Това е под геостационарната орбита, където се намират приблизително 565 спътника. За сравнение, Луната е 12 пъти по-далеч. Въпреки че учените казват, че астероидът не представлява сериозна заплаха за Земята, те продължават да наблюдават небесното тяло, като непрекъснато коригират вероятността от сблъсък.

Този астероид е открит от американските астрономи Рой Тъкър, Дейвид Толен и Фабрицио Бернарди от обсерваторията Кит Пийк в Аризона. Съставен предимно от силикатни скали и метали, астероидът е класифициран като астероид от клас S. Формата му наподобява фъстък или яйце, тъй като не е достатъчно голям, за да се закръгли от собствената си гравитация.

Възможно е това да е така наречената „купчина развалини“ – астероиди, които не са съставени от едно цяло, монолитно парче скала, а по-скоро от отделни скали и прах, държани заедно от гравитацията.

В първите месеци след откриването му, изчисленията на траекторията му показаха 2,7% вероятност за сблъсък със Земята през април 2029 г., което предизвика вълна от медийно отразяване на „скалата на смъртта“ по целия свят. Тя получи оценка 4 по Торинската скала – първият път, когато на астрономически обект е дадена такава оценка.

Последвалите наблюдения ни позволиха да прецизираме орбитата му и експертите вече са уверени, че няма заплаха през 2029, 2036 или 2068 г. Апофис няма да се сблъска със Земята поне през следващите сто години.

Апофис обикаля около Слънцето на всеки 324 дни, малко по-малко от една земна година. До най-близкото си приближаване до Земята през 2029 г. той принадлежи към астероидите - група астероиди, близки до Земята, чиито орбити пресичат земната орбита отвътре. Орбитата на Апофис е по-къса от земната.

След близко прелитане покрай нашата планета обаче, земната гравитация ще „разтегне“ орбитата на астероида. Орбиталният му период ще намалее до приблизително 1,2 години и обектът ще се присъедини към групата Аполо. Техните орбити пресичат земната орбита отвън. Учените тръпнат в очакване - те ще имат рядката възможност да изучат как мощно гравитационно поле променя траекторията и въртенето на небесно тяло.

Орбиталната скорост на Апофис около Слънцето е приблизително 30,7 км/с. Това е средната скорост, с която се движи в орбитата си на разстояния между 0,75 и 1,1 астрономически единици. По време на най-близкото си приближаване до Земята ситуацията е различна: скоростта на астероида спрямо нашата планета постепенно се увеличава поради гравитационното му привличане. Изчисленията показват, че по време на най-близкото си приближаване на 13 април 2029 г. Апофис ще се приближи до Земята с приблизително 6 км/с и ще ускори до 7,4 км/с в перигея. След преминаване на перигея, обектът ще забави отново скоростта си и ще напусне околностите на Земята.

Апофис е сравнително голям обект близо до Земята, макар че е далеч от това да е убиец на планети. Метеоритът Чиксулуб, който унищожи динозаврите, е бил с диаметър 10 километра. В сравнение с това, астероидоподобният атон е мъничък.

Основният въпрос, който тревожи обществеността, е колко е вероятно Апофис да се сблъска със Земята? Първоначалните изчисления през 2004 г., базирани на ограничен набор от наблюдения, предполагаха 2,7% вероятност астероидът да удари планетата на 13 април 2029 г. Допълнителни измервания от оптични телескопи и радари, особено тези от обсерваторията Голдстоун и радиотелескопа Грийн Банк, значително прецизираха орбитата. В резултат на това НАСА изключи сблъсък през 2029 г. и премахна Апофис от оценката си за заплаха от Sentry.

Последващите наблюдения потвърдиха липсата на риск за още по-далечни дати. Опасенията относно 2036 г. бяха разсеяни през 2013 г., а през 2021 г., след радарна кампания, същото важеше и за 2068 г. Днес астрономите са уверени, че Апофис няма да се сблъска със Земята през следващите 100 години. Високопрецизните радарни измервания изиграха ключова роля, намалявайки несигурността в орбиталните параметри до няколко километра.

Защо тези прогнози се променят? Орбитите на малките тела постоянно се коригират от гравитацията на по-големите планети, Слънцето, ефекта на Ярковски и дори газовите емисии. Малките грешки в първоначалните данни водят до отклонения в прогнозите за десетилетия напред. С натрупването на повече данни, разминаването ще намалее. Бъдещите измервания по време на прелитането през 2029 г. ще позволят по-нататъшни корекции на траекторията, този път с по-голяма прецизност.

Какво би се случило, ако Апофис падне на Земята?

Въпреки че сблъсъкът с Апофис е изключително малко вероятен, интересно е да се разгледат хипотетичните последици. Маса от приблизително 20 милиона тона и скорост на удара от ~12–13 км/с (типична скорост за обекти близо до Земята) биха довели до освобождаване на енергия, еквивалентна на 1000–1200 мегатона тротил. Това е десетки хиляди пъти по-голямо от бомбата, хвърлена върху Хирошима, но далеч по-малко от метеорита Чиксулуб, който унищожи динозаврите.

Астрофизиците смятат, че такава енергия би издълбала кратер с диаметър няколко километра, би изпарила района на удара и би предизвикала мощни сеизмични вълни и глобални атмосферни смущения. Ако Апофис падне в океан или голямо езеро като Байкал, масивните цунами биха били неизбежни. Метрополисът на мястото на удара би бил напълно унищожен, заедно с населените райони в радиус от приблизително 300 километра. Глобална климатична катастрофа обаче е малко вероятна, тъй като обектът е твърде малък, за да вдига толкова прах в продължение на десетилетия, колкото 10-километровия Чиксулуб.

Астрономите подчертават: това е чисто теоретично. Нито един известен сценарий за близкото сблъскване на Апофис със Земята не изисква спешна евакуация или други мерки за предотвратяване на катастрофа. А обсъждането на последствията е полезно само в контекста на планетарната защита.

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