Астролог предупреди: Забрана от понеделник 11 август

Нищо ново не почвайте от понеделник.

Хората, които напоследък изпитват проблеми с комуникацията, могат да си отдъхнат, защото ретроградният Меркурий, който е причина за тях, си отива на 11 август, предаде Вихрогон.бг.

В следващият месец обаче планетите ни изправят пред нещо, което може да е по-страшно и да определи съдбата ни за следващите 6 или 12 години. Това предупреди по Нова телевизия астрологът Мария Василева.

Тя на първо място подчерта, че точно в края на ретроградния Меркурий той става стационарен, така че трябва да сме особено внимателни да не започваме нищо ново в началото на седмицата.

Трябва да сме смирени и внимателни, защото в този период можем да предопределим съдбата си за следващите 6 или дори 12 години, подчерта Мария Василева. Това важи в максимална степен за четири зодии - Риби, Близнаци, Стрелец и Дева. Астроложката обаче имаше и добра новина. Тя е за тези, които търсят любовта. Другата седмица в небето се срещат Венера и Юпитер, което е идеален период за максимално разцъфване на нежните чувства, подчерта Василева. Василева допълни, че Сатурн, Нептун и Плутон също остават ретроградни. Меркурий ще се попадне в такава фаза отново през ноември. През септември обаче Земята навлиза в тунел от затъмнения между 7 и 21. Той започва с пълно лунно затъмнение, което ще бъде видяно от 80% от хората по света, обясни астроложката.

