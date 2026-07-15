Астрономи откриха планета след 11 години търсене

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След повече от десетилетие космическа „игра на криеница" астрономи са открили едва забележима планета, орбитираща около млада звезда, предаде Асошиейтед прес.

Два екипа, работещи независимо един от друг, са засекли студения газов гигант с няколко дни разлика в края на миналата година, използвайки различни телескопи. Това е „най-бледата" планета, на която някога са получавани директни изображения от Земята, съобщиха днес изследователите.

Екипът с участието на учени от Германия и Великобритания е забелязал новата планета около звездата Бета Пикторис с помощта на Много големия телескоп (Very Large Telescope, VLT) на Европейската южна обсерватория в Чили, след което е претърсил архивите, за да потвърди орбитата ѝ, допълва БТА.

Планетата е оставала скрита в данните през цялото това време, засенчена от значително по-ярката си звезда и двете ѝ планети спътници.

„В продължение на 11 години това беше като игра на криеница", казва Маркус Бонсе от Европейската южна обсерватория, един от ръководителите на първия екип.

Другият екип от Калифорния е направил откритието благодарение на космическия телескоп „Джеймс Уеб" на НАСА - най-големия и най-мощен телескоп, изстрелян някога в космоса. За целта са били необходими само две наблюдения.

И двата екипа са публикували своите открития в сп. Astrophysical Journal Letters.

Откритията са направени случайно. Всеки от екипите е изучавал една от вече идентифицираните планети на звездата Бета Пикторис, когато е забелязал скрита нова планета с по-малка маса и 100 пъти „по-бледа".

Изследователите умишлено не са споделяли резултатите помежду си, за да не си влияят.

Новооткритата планета е малко по-голяма от Юпитер и са ѝ необходими 91 години да обиколи звездата си. Това е малко повече от времето, за което Уран обикаля нашето Слънце.

Родена в звездна система на едва 20 милиона години - бебе в сравнение със Слънчевата система, която е на 4,5 милиарда години, планетата вероятно прилича на много по-млад Юпитер, обяснява ръководителят на втория екип Ейдън Гибс от Калифорнийския университет в Сан Диего.

„Гигантските планети вече са се образували, но по-малките планети от земен тип могат все още да са в процес на формиране", казва Гибс.

„Бета Пикторис вероятно е най-добрият ни поглед към планетна система непосредствено след формирането ѝ, която все още е в процес на стабилизиране от профучаващи край нея астероиди и комети", допълва ученият.

Бета Пикторис се намира в южното съзвездие Живописец, което има формата на статив, и се намира на 63 светлинни години от Земята. Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,5 трилиона километра.

„Вече си изградихме представа за тази планета и сме много развълнувани да разберем какво още може да се научи за нея", пише в имейл Бен Сътлиф от Единбургския университет.

Редактор "Екип на Петел",

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