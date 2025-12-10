Астрономи регистрираха важно явление

Снимка Pixabay

Изключително мощен проблясък, открит по-рано тази година, е бил създаден от взрив на масивна звезда, когато вселената е била само на 5% от сегашната си възраст, заявиха астрономи.

Проблясъкът е бил забелязан на 14 март от френско-китайския космически телескоп SVOM, който беше изстрелян миналата година с мисия да проследява гама-лъчи, най-ярките и мощни експлозии в космоса.

Когато младите учени, работещи по мисията за Френската комисия за атомна енергия (CEA), получиха сигнал на мобилния си телефон, че на Земята са пристигнали данни за голяма експлозия, те приканиха други телескопи да се обърнат към източника.

Те дойдоха от звезда, около 100 пъти по-голяма от нашето Слънце, която е експлодирала 700 милиона години след Големия взрив, според две проучвания, публикувани в списанието Astronomy & Astrophysics и цитирани от АФП и БГНЕС.

„Това е изключително рядко – това е петият най-далечен гама-лъч, открит досега“, каза Бертран Кордие, научен ръководител на CEA за SVOM и съавтор на двете проучвания.

„Фотоните, които достигнаха нашите инструменти, са пътували 13 милиарда години“, за да достигнат Земята, каза той.

Откриването на изблика, който е продължил десетки секунди, е и „най-точното по отношение на събраната светлина и направените измервания“, добави той.

Гама-лъчевите изблици са най-високо енергичните събития във Вселената, обясни Кордие. Смята се, че те са причинени от катаклизмични космически събития, като превръщането на масивни звезди в супернови или сливането на двойни неутронни звезди.

Тези светкавици могат да освободят за няколко секунди толкова енергия, колкото нашето Слънце излъчва през 10-милиардния си живот.

Те изстрелват материя със „скорост, близка до скоростта на светлината“, създавайки условия, които са невъзможни за възпроизвеждане на Земята, каза Кордие.

Тези ярки светкавици действат и като „сонди“ на космоса, осветявайки цялата материя, през която преминават, преди да достигнат до нас, добави той. Това позволява на учените да погледнат в далечното минало на Вселената, която е на 13,8 милиарда години.

Гама-лъчевият изблик през март, наречен GRB250314A, е бил създаден от експлозия по време на първото поколение звезди, образувани след Големия взрив. Тези звезди са произвели първите тежки елементи – като желязо, въглерод и кислород – които са играли фундаментална роля в еволюцията на Вселената.

Кордие се надява, че SVOM ще може да открива едно или две подобни събития всяка година.

„Предизвикателството е да съберем всичко във веригата“ от наблюдения, в която участват и други телескопи, каза той.

Например, след като избликът беше засечен за първи път през март, бяха необходими 17 часа, преди телескопът Very Large Telescope в Чили да насочи мощния си обектив към светкавицата.

„През това време интензивността беше намаляла. Ако стигнем по-рано, ще имаме по-добри данни“, заключи Кордие.

