Астрономи заснеха за първи път неуловимата звезда спътник на Бетелгейзе

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Астрономите представиха първото в историята изображение на неуловима звезда спътник, която обикаля около Бетелгейзе - една от най-ярките и известни звезди на нощното небе, предаде АФП, цитирана от "Нова телевизия".

През цялата история хората са съзерцавали с благоговение Бетелгейзе – червен свръхгигант, познат на мнозина като рамото на съзвездието Орион. Историческите сведения сочат, че още преди хиляди години древните египтяни и коренните жители на Австралия са забелязали, че яркостта на звездата се променя. Причината за това трептене оставаше мистерия, докато през 2024 г. астрономите не прогнозираха, че то се дължи на преминаването на много по-малка звезда спътник, отбелязва АФП.

Най-категоричното доказателство за съществуването на звездата спътник излезе в изследване, базирано на наблюдения от Много големия телескоп (VLT) на Европейската южна обсерватория в Чили. „Това е краят на едно вековно търсене“, се казва в изявление на ръководителя на изследването Мигел Монтарже от Парижката обсерватория. „Доказахме, че Бетелгейзе не е самотна звезда, а е придружена от слаб звезден спътник“, добави той.

Астрономите се опасяваха, че телескопът няма да успее да забележи спътника, тъй като ще бъде заслепен от светлината на Бетелгейзе, чийто размер е 1000 пъти по-голям от този на Слънцето. Преди се смяташе, че звездата спътник, наречена Бетелгейзе B (Betelgeuse B), има маса едва 1,5 пъти по-голяма от тази на Слънцето. „Буквално скочих от стола си, когато видях обработените изображения“, казва Монтарже, цитиран от АФП.

Оказало се, че спътникът е значително по-тежък, отколкото се е предполагало - масата му е между два и три пъти по-голяма от слънчевата, - което в крайна сметка е позволило на астрономите да го забележат. Наблюденията са направени през декември 2024 г., когато звездата спътник се е намирала в най-отдалечената си точка от Бетелгейзе.

Обработката и анализа на данните обаче са отнели много време, а резултатите от тях бяха публикувани в научното списание Astronomy & Astrophysics, уточнява АФП.

„Въпреки че са необходими допълнителни наблюдения, за да се докаже окончателно съществуването на спътника, място за съмнение почти не остана“, подчерта Монтарже. Преди това Бетелгейзе изненада астрономите, след като яркостта ѝ спадна драстично за пет месеца между 2019 и 2020 г. Първоначално учените смятаха, че тази промяна предвещава скорошната смърт на звездата в мощна експлозия на свръхнова. Последващите наблюдения обаче разкриха, че засенчването е причинено от изхвърлянето на огромно количество материя от повърхността ѝ, която е образувала прахов облак, засенчил светлината на звездата.

Редактор "Екип на Петел",

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