Астрономическото лято започва у нас в 11 часа и 24 минути

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Днес, на 21 юни, в 11 часа и 24 минути у нас започва астрномическото лято, когато е лятното слънцестоене, съобщиха от Националния институт по метеоролигия и хидрология.

През лятото на територията на по-голямата част от България най-високите средни дневни температури са през юли, а по Черноморието и в планините - през август.

Лятото е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с есента, зимата и пролетта.

Летният сезон започва с лятното слънцестоене (около 21 юни в Северното полукълбо и около 22 декември в Южното полукълбо) и завършва с есенното равноденствие (около 23 септември в Северното полукълбо и около 22 март в Южното полукълбо).

Според астрономическата справка в началото на юни у нас слънцето изгрява в 5 часа и 51 минути, а залязва в 20 часа и 58 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 7 минути, предава БТА.

В края на месеца слънцето изгрява в 5 часа и 52 минути, а залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня вече е 15 часа и 17 минути.

Редактор "Екип на Петел",

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