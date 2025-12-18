Атака с дронове подпали кораб в руско пристанище, има загинали

Пиксабей

Трима души загинаха при атака с дронове срещу пристанищния район на руския град Ростов на Дон, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от Франс прес и ТАСС.

Нападението предизвика пожар на борда на товарен кораб в порта на областния град и отне живота на двама души от екипажа на плавателния съд; трима моряци са ранени. Наред с това един гражданин загина, а шест бяха ранени в Батайск, населен пункт, разположен в съседство с пристанищните съоръжения, уточни официалният представител в публикация в Телеграм канала си, предаде БТА.

В отговор на ежедневните обстрели на територията си, на които е подложена от почти четири години, Украйна изпраща всяка нощ десетки дронове в небето на Русия. Атаките на Киев са насочени основно срещу енергийната инфраструктура, която позволява на Москва да финансира офанзивата си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!